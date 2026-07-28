Hatice’yi yüzüne yastık bastırıp kurşunlayarak katletmişti! Cani eş kapıyı böyle açtırmış: 7 yaşındaki kızının sesini duyunca…

'KARDEŞİMİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ'

Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesini teslim almak için morga giden ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, "Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş" dedi. 1 çocuk annesi Hatice Mine'nin cenazesi, ailesi tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.