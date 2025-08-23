Hatipoğlu Erzurum’da gönüllere dokundu

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde düzenlenen etkinliklerde, en yoğun ilgiyi Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "Dosta Doğru" programı gördü. Programa katılan vatandaşlar, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun maneviyat dolu sohbetiyle huzurlu bir akşam yaşadı. Hatipoğlu, dualar ve öğütlerle dinleyicilere seslenirken, tasavvuf müziğinin dingin ezgileri de programa eşlik etti. On binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Hatipoğlu'nun sohbeti, festivalin en dikkat çeken buluşmalarından biri oldu. Erzurum Kültür Yolu Festivali, konser, tiyatro, sergi ve çocuk etkinlikleriyle kentin farklı noktalarında devam ediyor.