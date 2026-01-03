Hatıran yeter! Sanatseverler “Ferdi Babalarını” unutmuyor... Ferdi Tayfur Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yapımına başlanan ve 13 Eylül 2025 tarihinde törenle açılışı gerçekleştirilen Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, kısa sürede bölgenin en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline geldi. Açıldığı günden bu yana her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ücretsiz gezilen merkez, bugüne kadar yaklaşık 50 bin sanatsevere ev sahipliği yaptı. Başta Sarıçam ilçesi olmak üzere Adana'nın tüm ilçelerinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve hatta yurt dışından gelen binlerce Ferdi Tayfur hayranı merkezi ziyaret etti.

EŞYALARI, PLAKLARI, KASETLERİ, SAHNE KIYAFETLERİ…

Merkez bünyesinde yer alan ve Ferdi Tayfur'un plakları, kasetleri, kullandığı müzik aletleri, sahne kıyafetleri ve kişisel eşyalarının sergilendiği Ferdi Tayfur Müzesi, ziyaretçilerin en yoğun ilgi gösterdiği alanların başında geliyor. Bunun yanı sıra Sabahçı Kahvesi, Şekerci Çırağı Sanat Atölyesi, Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi ve Nisan Yağmuru Sanat Merkezi ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle Nisan Yağmuru Sanat Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursları ile bağlama, gitar ve diğer enstrüman kursları, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla devam ediyor. Merkez, sanatsal üretimi destekleyen yapısıyla dikkat çekiyor.

DERBİLER ÜCRETSİZ

Emmioğlu Yazlık Sineması ise düzenlenen etkinliklerle sosyal hayatın merkezlerinden biri oldu. Burada gerçekleştirilen Yeşilçam Nostalji Akşamları kapsamında film gösterimleri, çeşitli anma programları, çocuklara yönelik sinema etkinlikleri ve Süper Lig derbi karşılaşmalarının ücretsiz olarak yayınlanması, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

BAHÇELİ'NİN VEFASI…

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, merkezin taşıdığı anlam ve gördüğü ilgiyi şu sözlerle değerlendirdi: "Bir sanatçının hatırasına, liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin vefasına duyulan saygının bir eseri olarak, Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'ni talimatları doğrultusunda hayata geçirdik. Açıldığı günden bu yana merkezimiz büyük bir ilgiyle karşılandı. Bugüne kadar yaklaşık yaklaşık 50 bin vatandaşımızı ağırladık. Ferdi Tayfur'un adını ve hatırasını yaşatmak için kurduğumuz bu merkez, Sarıçam'a ve Adana'ya yeni bir heyecan, yeni bir sinerji kazandırdı. Burası kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin iç içe geçtiği yaşayan bir merkez haline geldi.