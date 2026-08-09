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Giriş Tarihi: 9.08.2026

Hava 47 asfalt 200 derece

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Hava 47 asfalt 200 derece
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Türkiye'nin güney ve güneydoğusunda etkisini artıran sıcak hava, günlük yaşamı zorlaştırırken termometreler Adana'da 40 dereceyi gösterdi. Kozan ilçesinde sıcaklık 40 dereceyi aşarken işçilerin çalıştığı asfaltın sıcaklığı 200 dereceye ulaştı. Bir vatandaşın asfaltın üzerine kırdığı yumurta ise dakikalar içerisinde pişti.

ŞANLIURFA 47 DERECE
Sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da ise vatandaşlar park ve yeşil alanlara sığındı. Kent merkezinde asfalt döken belediye işçileri, kavurucu sıcağa rağmen çalışmalarını sürdürdü.

MARAŞ'TA SERİNLEME MESAİSİ
Kahramanmaraş'ta da sıcaklık 38 dereceye çıktı. Vatandaşlar serinlemek için parkları, gölgelik alanları, havuzları ve dere yataklarını tercih etti. Bazı vatandaşlar yüksek kesimlere ve baraj kenarlarına giderken çocuklar Erkenez Çayı kenarında biriken suda serinledi.

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Hava 47 asfalt 200 derece
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