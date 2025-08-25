Haberler Yaşam Haberleri Hava almaya çıktı! Ölüsünü buldular
Giriş Tarihi: 25.8.2025 22:00 Son Güncelleme: 25.8.2025 22:21

Bartın’ın Ulus ilçesinde hava almaya çıkan 61 yaşındaki Kamil Kuru evinin 1 km ötesinde dere kenarında ölü bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde gezmeye çıkan yaşlı adam dere kenarında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ulus'ta yaşayan 61 yaşındaki Kamil Kuru, gezmek için pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Gün boyunca Kuru'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Kuru, evine 1 kilometre uzaklıkta derede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kuru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

