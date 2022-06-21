Haberler Yaşam Haberleri Hava durumu İstanbul, Ankara ve diğer illerde nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 09:13

Hava durumu İstanbul, Ankara ve diğer illerde nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava durumu İstanbul, Ankara ve diğer illerde nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak?

Hava durumu tahminleri paylaşıldı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesini etkisi altına alacak şiddetli yağış için uyarı yapıldı. Bugün sabah saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yağış bazı bölgelerde başladı. Bu noktada “bugün hava durumu nasıl olacak?” sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji ile paylaşılan hava durumu raporları il il yayımlandı. Peki, 21 Haziran bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji'den gelen şiddetli sağanak yağış uyarısı yer yer etkili olmaya başladı. Hava durumu İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Hava durumu tahminleri ile 5 günlük ve 10 günlük veriler paylaşıldı. Peki, yağış ne kadar sürecek? Bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? İşte 21 Haziran tahminler…

33 İLDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ!

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri ile 32 kentte sarı kodlu uyarı verildi. Buna göre şiddetli yağışın Marmara'nı doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Toroslar ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

Buna göre sarı kod verilen iller arasında İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir, Bolu, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu, Isparta, Konya, Niğde, Kayseri, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Nevşehir, Bayburt ve Gümüşhane bulunuyor.

METEOROLOJİ UYARDI: ANİ SEL OLABİLİR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kod verilen iller için "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Uyarısını yaptı.

HAVA DURUMU 20-26 HAZİRAN 2022

Salı, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri etkisini artıracak kuvvetli yağış hafta boyu sürecek. Hafta sonuna doğru Marmara ve çevresinde etkisini azaltırken doğu kesimleri yağıştan etkilenecek.

Yağışın aralıklı olarak yer yer etkili olması bekleniyor. Bu noktada ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı.

Yağışın gelecek hafta yurdu terk etmesi bekleniyor.

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Hava durumu İstanbul, Ankara ve diğer illerde nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak?
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