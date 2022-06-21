Hava durumu İstanbul, Ankara ve diğer illerde nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den gelen şiddetli sağanak yağış uyarısı yer yer etkili olmaya başladı. Hava durumu İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar "bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Hava durumu tahminleri ile 5 günlük ve 10 günlük veriler paylaşıldı. Peki, yağış ne kadar sürecek? Bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? İşte 21 Haziran tahminler…