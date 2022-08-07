HAVA DURUMU UYARISI || 7-8-9-10 Ağustos 2022 Hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul için Ağustos ayında flaş uyarı!

Meteoroloji hava durumu tahminleri duyuruldu. Son değerlendirmelerde İstanbul, Ankara ve birçok ilde yarından itibaren sağanak yağış etkili olacak. Ankara valiliği ve AFAD başkent Ankara için kuvvetli yağışa karşı uyarı yaptı. Yaşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğinin altı çizilirken öte yandan "7-8-9-10 Ağustos 2022 Hava durumu nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte 7-8-9-10 Ağustos 2022 Hava durumu uyarıları ve son dakika açıklamasının detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bolu, Düzce, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Ankara çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısı ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 21°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 21°C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 32°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 19°C, 33°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SON DAKİKA || ANKARA VALİLİĞİNDEN UYARI!
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.