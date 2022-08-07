HAVA DURUMU UYARISI || 7-8-9-10 Ağustos 2022 Hava durumu nasıl olacak? Ankara ve İstanbul için Ağustos ayında flaş uyarı!

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 21°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı