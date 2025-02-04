Hava kirliliği akciğer kanseri riskini artırıyor

Sigara kullanımındaki azalmayla birlikte sigara içmeyen kişilerde akciğer kanseri oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma ajansı, sigara içmeyen kişilerde akciğer kanseri vakalarının artış gösterdiğini ve hava kirliliğinin bu yükselişte "önemli bir faktör" olduğunu bildirdi. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'na (IARC) göre, sigara içmeyen bireylerde akciğer kanseri, dünya genelinde kansere bağlı ölümler arasında beşinci sırada yer alıyor. Özellikle adenokarsinom türünün, hem erkeklerde hem de kadınlarda en yaygın görülen akciğer kanseri türü olduğu belirtildi. The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yer alan araştırmaya göre, 2022'de hava kirliliğine maruz kalma nedeniyle yaklaşık 200 bin adenokarsinom vakası tespit edildi. Bu vakaların büyük bir kısmı Doğu Asya'da, özellikle Çin'de görüldü.