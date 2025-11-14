Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Binbaşı Nihat İlgen ile aynı kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Burak Özkan'ın naaşları, A400M askeri uçakla Kayseri'ye getirildi. Şehitler, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, askeri yetkililer ve aileleri tarafından karşılandı.

Naaşın Kalemkırdı Camii'ne getirilmesinin ardından, cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene kent protokolü, şehidin babası Şeref İlgen, eşi Ülkü Öztürk İlgen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT EŞİNİ ASKER PARKASIYLA UĞURLADI

Törene eşinin asker montunu giyerek katılan Ülkü Öztürk İlgen, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Baba Şeref İlgen ise oğlunun fotoğrafına sarılarak ağladı. Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak Kartal Hava Şehitliğine götürüldü ve burada özgeçmişinin okunmasının ardından defnedildi.