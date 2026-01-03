Haberler Yaşam Haberleri Hava şartları deniz ulaşımını vurdu: BUDO’da çok sayıda sefer iptali!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 23:05

Hava şartları deniz ulaşımını vurdu: BUDO’da çok sayıda sefer iptali!

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 4 Ocak 2026 Pazar gününe ait çok sayıda seferi iptal edildi.

İHA
Hava şartları deniz ulaşımını vurdu: BUDO’da çok sayıda sefer iptali!
  • ABONE OL

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, denizdeki elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi. İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

"4 Ocak 2026 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) - 4 Ocak 2026 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) - 4 Ocak 2026 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."

ARKADAŞINA GÖNDER
Hava şartları deniz ulaşımını vurdu: BUDO’da çok sayıda sefer iptali!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz