Hava sıcaklığı düşecek

Afrika ile Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası, etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretti. Bazı illerde termometreler dün 40 dereceyi buldu. Meteorolojinin 5 günlük hava durumu tahmin raporuna göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Ardından sağanak yağışlar bazı bölgelerde etkili olacak. Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 06.00-18.00 saatleri arasında alınan en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya'daki ölçüm istasyonları aldı. Kaş ilçesi 46.2 dereceyle Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.