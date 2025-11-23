Havadan takip karadan denetim

Göreve başladığı günden bu yana 7 gün 24 saat sahada olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt İlçesi'nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için Pazar gecesi uygulama noktalarındaydı. Uygulama noktalarını denetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla yakından ilgilenen ve sohbet eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız çocuklara da hediyeler verdi. Drone ile gökyüzünden takip yapılırken, suça geçit vermeyen ekipler sahada uygulama noktalarında denetim yaptı. Şüpheli görülen kişiler üzerinde ve araçlarda aramalar yapıldı.

"MÜCADELEMİZ BİTMEZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız yaptığı açıklamada "Bugün İstanbul'umuzun nüfus bakımından en yoğun ilçesi olan Esenyurt'ta yine bir huzur nöbetindeyiz. Eski veya yeni nesil fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle ve zehir tacirleriyle mücadelemizi sokak sokak, cadde cadde sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak daha güçlü bir teknolojiyle ve kararlılığımızla sahadayız. Mücadelemiz bitmez, kararlılığımız değişmez" dedi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından kaydedilen ve hazırlanan o anların klibi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı ve beğeni topladı.