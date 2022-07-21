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Giriş Tarihi: 21.7.2022 20:34 Son Güncelleme: 21.7.2022 20:37

Havadan tespit edildi: 1 milyon 333 bin TL ceza uygulandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesie ait olan çevre uçağının havadan yapmış olduğu kontroller esnasında, Yalova’da, denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye, 1 milyon 333 bin TL ceza uygulandı.

ABBAS ÇAKAR
Havadan tespit edildi: 1 milyon 333 bin TL ceza uygulandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan çevre uçağı ile gerçekleştirilen günlük denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda, İzmit Körfezi'nde gerçekleştirilen denetimler esnasında, Yalova sahili Tersaneler Bölgesinde bir kirlilik olduğunu tespit eden pilot, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik omutanlığı, hemen yüzer kreynden kaynaklı petrol türevi kirlilikğin yaşandığı bölgeye harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucu sızıntı yapan gemiye, 1 milyon 333 bin TL ceza uygulandı.

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Havadan tespit edildi: 1 milyon 333 bin TL ceza uygulandı
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