Havaların geç soğuması ve kontrolsüz avcılık hamsiyi olumsuz etkiledi!

Üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye'de en sevilen balıklardan hamsi havaların geç soğuması ve kontrolsüz avlanma nedeniyle yeterince avlanamadı. Hamsinin denizden az çıkması nedeniyle fiyatlarıda 200 liradan 300 liraya kadar yükseldi. Denizde bu sezon çıkmayan Palamut ile Lüfer'de et fiyatına kadar yükseldi. Denizden beklendiği kadar hamsi yakalanamaması nedeniyle balıkçılar olarak olumsuz etkilendiklerini belirten Ada balık Talha Durmuş ve Selami Fidanoglu, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı karı göremeyen hamsi Gürcistan'a kaçtı o yüzden şu an hamsi az çıkıyor palamut bu sene olmadı zaten o yüzden çok az çıkmaya başladı onlar da Küçük. Şu an sezon çinekop sezonu lakin bu sene çinekop da olmadı lüfer'e zaten yaklaşılmıyor lüfer et parasında lüfer 600 -900 lira arası boyutlarına göre değişiyor. Hamsi 200- 300 bandı arasında satılıyor. Şu an Denizin en bereketli olan istavrit 150-250 arası değişiyor. Şu an en bol olan istavrit kolyoz uskumru balık olarak genel bir pahalılık var lakin yine de her keseye göre her bütçeye göre balıklar bulunuyor sardalyeler 125 -150'den istavritler 150- 200'den kolyozlar uskumrular 200- 300'den satılıyor" dediler.