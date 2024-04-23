Havaların ısınmasıyla kene vakaları görülmeye başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte artmaya başladığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şikayetiyle Gümüşhane'den gelen bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "2002'den beri başımızın belası olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları havaların ısınmasıyla birlikte insanlarımızın da doğaya çıkmasıyla insanları ısırıp hastalık yapmaya başladı. KKKA vakaları nedeniyle Gümüşhane'den çok hasta geliyor. Şu an hastanemizde yakmakta olan bir hastamız var. Gümüşhane'den gelen bir hastamızın Trombositi çok düşüktü. Hastamızın hemen tedavisine başladık. Türkiye genelinde KKKA vakaları artmaya başladı" dedi.

Özelikle Kene vakalarının havaların ısınmasıyla birlikte Haziran ve Temmuz aylarında yoğun olduğunu belirten Yılmaz, "Haziran-Temmuz ayları vakaların en yoğun olan dönem. Bölgemiz açısından hastanelerdeki rakamlar 200-300'ü buluyor. Geçen sene bir hastamız KKKA nedeniyle vefat etti. Alınan mikrobun türüne sayısına bağlı olarak vücudun ona karşı vermiş olduğu cevaba ve destek tedavisinin durumuna bağlı olarak tepkiler değişiyor, ölümler de olabiliyor" diye konuştu.

ÇOK DİKKATLİ OLALIM

Sahil bölgelerinde görülen kenelerin KKKA açısından bir tehlike oluşturmadığını kaydeden Yılmaz, "Özellikle fındık zamanı kenenin ısırdığı kişiler başvuruyor. Sahil bölgesindeki kenelerde KKKA beklenen bir durum değil. Orada ki keneler bunu taşımıyor. Gümüşhane- Kelkit Vadisi bölgemiz önemli. Kelkit Vadisi Çoruh'un geçtiği yerlerdeki bölgelerde çok tepeler değil ama daha aşağılarda bu tür keneler var. Karadeniz'deki kenelerin rengi siyahımsı oluyor, onlar bunu taşımıyor. Gümüşhane, Kelkit tarafındaki kahverengimsi rengi olan keneler tehlikeli oluyor. Kenelerden korunmak için otlu bölgelere gittiğimiz zaman paçalarımızı çoraplarımızın içerisine koyalım. Eve geldiğimiz zaman da tüm vücudumuzu kene açısından kontrol edelim" şeklinde konuştu.