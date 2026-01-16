Havalı tüfekle ateş edip darp ettiler! 6 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam, Sinanoba Mahallesi İbrahimzade Caddesi'nde 5 gençten oluşan grubun bir kişiyi darbettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırmalarını derinleştiren polisler, şüphelilerin kendilerinden kaçan genci ilk önce yere yatırdıklarını, ardından metal boncuk atan "airsoft" silahını alarak, vücuduna ateş edip tekmeyle darbettiklerini belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen B. İ. (20) , E.E. (19), M.Ş.C. (14), M.Y.D. ( 17) ile Y.D.Y. (14) gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.



Havalı tüfekle ateş edip darp ettiler! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video





Şüphelilerin yere yatırdıkları gence "airsoft" silahla ateş ederek darbetmelerinin yanı sıra polis tarafından yakalanmaları cep telefonu kameralarınca da kaydedildi.