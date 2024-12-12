Hızları 390 kilometreyi geçiyor! Hepsi havalimanında yakalandı: Sahte pasaport düzenlemişler!

İstanbul Kaçakçılık ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmak için araçla İstanbul Havalimanı'na gelen kişileri yakın takibe aldı. Polis ekipleri, elinde bulunan ahşap kafesten şüphelendiği kişileri durdurdu.
Yapılan aramalarda kafesin içinde, dünyanın en hızlı yırtıcı kuşu olarak bilinen ve yaklaşık hızı 390 kilometre olan 10 kuş ele geçirildi. Literatürdeki adı 'Falco Peregrinus' olan halk arasında ise gökdoğan olarak bilinen kuşlar için sahte pasaport çıkarıldığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada kaçakçıların Samsun ve çevresinde yakaladıkları gökdoğan kuşlarını, Arap ülkelerinde tanesi 100 bin dolardan satmak istedikleri ortaya çıktı. Yakalanan 10 yırtıcı kuş sağlıklı bir şekilde koruma altına alınarak doğa koruma ve milli parklar görevlilerine teslim edilirken, kaçakçılık suçundan yakalanan 2 yabancı yolcu hakkında adli işlem başlatıldı.