Hızları 390 kilometreyi geçiyor! Hepsi havalimanında yakalandı: Sahte pasaport düzenlemişler!

Yapılan aramalarda kafesin içinde, dünyanın en hızlı yırtıcı kuşu olarak bilinen ve yaklaşık hızı 390 kilometre olan 10 kuş ele geçirildi. Literatürdeki adı 'Falco Peregrinus' olan halk arasında ise gökdoğan olarak bilinen kuşlar için sahte pasaport çıkarıldığı öğrenildi.