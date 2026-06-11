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Giriş Tarihi: 11.06.2026 11:42

Havaya ateş açan komşusunu uyardı! Kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Başından hedef alıp…

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde torununun sünnet eğlencesi sırasında Şadan İrili katledildi. Kapıya gelip tabancayla havaya ateş açan komşusu Nevzat Onur’u uyaran İrili kurşunların hedefi oldu. Dehşet saçan komşu İrili’yi başından vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı. İşte korkunç olayın detayları…

DHA Yaşam
Havaya ateş açan komşusunu uyardı! Kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Başından hedef alıp…
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Olay, 8 Haziran'da Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Şadan İrili, ailesiyle birlikte evinin önünde torununun sünnet eğlencesini yaparken, komşusu Nevzat Onur, kapının önüne gelip tabancasıyla havaya rastgele ateş açmaya başladı.

'BURADA ÇOCUKLAR VE AİLELER VAR'

Şadan İrili, komşusunun yanına giderek, "Neden silahla ateş ediyorsun? Burada çocuklar ve aileler var. Sana yakışıyor mu?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Nevzat Onur, elindeki tabancayla önce Şadan İrili'nin bacaklarına, ardından başına doğru ateş açtı. İrili, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABASININ VURULDUĞUNU GÖRÜNCE ATEŞ ETTİ

Babası Şadan İrili'nin vurulduğunu gören aynı isme sahip olan oğlu Şadan İrili ise evdeki bulundurma ruhsatlı tabancasını alıp, kaçmaya çalışan Nevzat Onur'a arkasından ateş açtı. Kolundan vurulup yaralanan Onur ile Şadan İrili, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Şadan İrili'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Nevzat Onur ile emniyete götürülen Şadan İrili'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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Havaya ateş açan komşusunu uyardı! Kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Başından hedef alıp…
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