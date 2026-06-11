Havaya ateş açan komşusunu uyardı! Kurşun yağmuruna tutularak katledildi: Başından hedef alıp…

'BURADA ÇOCUKLAR VE AİLELER VAR'

Şadan İrili, komşusunun yanına giderek, "Neden silahla ateş ediyorsun? Burada çocuklar ve aileler var. Sana yakışıyor mu?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Nevzat Onur, elindeki tabancayla önce Şadan İrili'nin bacaklarına, ardından başına doğru ateş açtı. İrili, yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.