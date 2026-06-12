‘Havaya ateş açma’ dedi, canından oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı merkez Dere Mahallesi'nde gerçekleşen sünnet düğününde maganda dehşeti yaşandı. Düğünün sahibi olan ve torununa sünnet düğünü yapan Şadan İrili (62), kalabalığın içinde havaya ateş açan komşusu Nevzat Onur'un (28) yanına giderek, "Burada çocuklar ve aileler var. Havaya ateş açıp kimsenin canını tehlikeye atma" diye uyardı. Bunun üzerine öfkelenen Nevzat Onur ile Şadan İrili arasında tartışma çıktı. Onur, elindeki tabancayla komşusuna kurşun yağdırdı. Önce bacaklarından vurulan ve daha sonra başına isabet eden kurşunla yere yığılan Şadan İrili hayatını kaybetti. Babasını kanlar içinde gören oğlu Şadan İrili ise evde bulundurma ruhsatlı tabancasını alıp, kaçmaya çalışan Nevzat Onur'u kolundan vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şadan İrili'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nevzat Onur ile emniyete götürülen Şadan İrili'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!