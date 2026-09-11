Havran’da 104 yıllık kurtuluş coşkusu! Tarih, kültür ve ata sporu bir arada

Kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki resmî törenle başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Askerî Bando ve Mahalle Sancakları eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Belediye Binası önündeki programda Mehteran Takımı ve Halk Oyunları Ekibi gösterileri, Havran Belediye Spor Kulübü sporcularının etkinlikleri ve öğrencilerin şiirleri vatandaşlardan ilgi gördü.

Kurtuluş yıl dönümü kapsamında şehit ve gaziler de anıldı. Camiikebir Camii'nde şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Mevlid-i Şerif okutulurken vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu.

Kutlamalar kapsamında Havran Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yeni hizmet alanlarının açılışları da yapıldı. Havran Belediyesi Nikâh Salonu hizmete açılırken, Belediye Başkanı Emin Ersoy yeni salonda Nursel Altındağ ve Oktay Duman çiftinin nikâhını kıydı. Yenilenen Santral Kafepark da düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Havran'ın 104. kurtuluş yıl dönümü, Millet Bahçesi'nde düzenlenen Rafet El Roman konseriyle devam etti. Binlerce vatandaşın katıldığı gecede sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, Havranlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser sonunda Belediye Başkanı Emin Ersoy tarafından Rafet El Roman'a ve gecenin sunucusu Sevtuğ'a hediyeleri takdim edildi.

Kurtuluş coşkusu, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri ile sürdü. Havran Millet Bahçesi'ndeki er meydanında Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 400 pehlivan mücadele ederken, 26 başpehlivan başpehlivanlık için güreşti. Müsabakalar sonunda Osman Kan başpehlivan olurken, İsmail Koç ikinci; Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk üçüncü oldu.

Güreşler öncesinde ilçe protokolü ve başpehlivanlar, Çanakkale Savaşı'nın kahraman isimlerinden Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret ederek dua etti. Organizasyon kapsamında vatandaşlara keşkek ve pilav hayrı da ikram edildi.

Havran'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri, ilçenin tarihî ve kültürel değerlerini yaşatan güçlü bir birlik ve beraberlik atmosferi içerisinde gerçekleştirildi. Kurtuluş mücadelesinin hatırasının yaşatıldığı etkinliklerde, Havran'ın kültürel mirası ve ata sporu gelecek nesillere aktarıldı.

Kurtuluş yıl dönümü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları, aziz şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.