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Giriş Tarihi: 3.08.2026 21:00

Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti
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Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesinde bulunan yüzme havuzuna yüzmek için girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Orhan Dozen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde Yüzme havuzuna serinlemek için giren 13 yaşındaki Orhan Dozen adındaki çocuğun boğulma tehlikesi yaşaması üzerine sudan çıkartılarak Kızıltepe Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MARDİN

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