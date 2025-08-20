Havuzda havale geçiren Berra hayatını kaybetti

Bursa'da faaliyet gösteren özel bir kreşe giden 4 yaşındaki Berra Dizi, okul etkinliği kapsamında yüzme havuzuna girdi. İddialara göre havuzda havale nöbeti geçirdi. Bu sırada boğulma tehlikesi geçiren minik Berra, kreşteki öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine kreşe gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Berra'yı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan minik Berra, 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.