Havuzda yüzerken sırtından vuruldu

İstanbul Beylikdüzü'nde 7 Temmuz'da ailesiyle birlikte davet üzerine gittiği evin havuzunda ikizi Han ve arkadaşıyla oynayan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy aniden kanlar içinde kaldı. Ne olduğunu anlayamayan aile, minik Karan'ı hızla hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Karan'ın sırtından giren merminin akciğerini parçaladığı ve kurşunun kalbe çok yakın bir noktada durduğu belirlendi. Günler süren tedavinin ardından 22 Temmuz'da taburcu edilen Karan'ın vücudundaki kurşun, 3 hafta sonra ameliyatla alınacak. Tüfeği kullandığı belirlenen 17 yaşındaki İ.O.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HEDEF ALINARAK VURULMUŞ'

Baba Cenk Aydınlısoy, "Babasının havalı av tüfeğiyle ateş ederek oğlumu yaralayan 17 yaşındaki genç ifadesinde evde oyun oynadığını ve dışarıya rastgele ateş ettiğini söylemiş. Fakat kullandığı tüfek profesyonel av tüfeği. Dürbünü 26 kata kadar zoom yapabiliyor. Dürbünle hedef alınarak havuzu gören bir noktadan oğluma ateş edilmiş" dedi.

Baba Aydınlısoy; evden sabahtan beri atış yapıldığına dair tanıklar ve güvenlik kamerası kayıtları olduğunu aktararak; olaydan 1 saat sonra olay yeri inceleme ekiplerine silahı teslim eden babanın olay sırasında da bulunuyor olabileceğini belirtti. Baba Aydınlısoy; "Babanın da burada sorumluluğu var. Bu sebeple en ağır cezayı almalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Karan'ın annesi Naz Aydınlısoy; "Bir anne olarak canım çok yanıyor. Sadece Karan değil, ikizi de psikolojik olarak çok kötü durumda. Karan sürekli 'Anne neden bana ateş ettiler? Ben hırsız mıyım? Ben kötü biri miyim?' diye soruyor. Dilerim ki bu son olur" dedi.