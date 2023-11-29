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Giriş Tarihi: 30.11.2023

Hayaldi gerçek oldu

ABBAS ÇAKAR
Hayaldi gerçek oldu
Kartepe'nın zirvesine uzanırken Kocaeli'yi de turizmin zirvesine taşıyacak teleferik projesi, zorlu kış şartlarına rağmen hız kesmeden ilerliyor. Eşsiz bir manzara eşliğinde keyifli bir yolculuk sağlayacak Kartepe Teleferik Projesinde ana hat boyunca taşıyıcı kablolar çekilmeye başlandı. 9736 m uzunluğundaki taşıyıcı çelik halatların çekilmeye başlamasının ardından sıra test sürüşüne gelecek. "Kocaeli'nde hayal denilen her şeyi gerçeğe dönüştürüyoruz'' diyen Başkan Büyükakın, ''Teleferik projesini bu kent 50 yıldır konuşuyordu. Bu kentin hayaliydi. Teleferik hattında şu anda ana hattın taşıyıcı halatları çekiliyor. Bu dönem içinde teleferik bitecek ve bu sezona yetişecek'' dedi.

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Hayaldi gerçek oldu
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