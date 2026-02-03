Haberler Yaşam Haberleri “Hayalet şehir” Atarib şimdi ışıl ışıl…
Giriş Tarihi: 3.02.2026 13:59

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e yönelik saldırılarından en ağır şekilde bombardımana maruz kalan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 25 kilometre mesafedeki Halep vilayetine bağlı Atarib kenti “Hayalet şehir” olarak anılmaya başladı. Uçakların sık sık vurduğu Atarib kentinden Türkiye ve farklı bölgelere kaçan şehrin sakinleri rejimin düşmesiyle birlikte geri döndü.

Esad rejimine ait savaş uçaklarının günlerdir aralıksız bombaladığı Atarib'de siviller şehri terk etti. Hayalet şehir Atarib, uzun bir süreden sonra karanlık günleri geri de bırakırken, geceleri şimdi ışıl ışıl görünümüyle dikkat çekiyor. Kent adeta küllerinden yeniden doğarken, Atarib'in gece görüntüsü drone ile havadan görüntülendi. Esad'ın devrilmesiyle birlikte Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yıllar sonra gece aydınlatma direkleri yeniden yakılan kentin caddeleri ve sokakları eski görünümüne kavuşurken, evlerinde ışıkları da yanmaya başladı.

