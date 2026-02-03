“Hayalet şehir” Atarib şimdi ışıl ışıl…

Esad rejimine ait savaş uçaklarının günlerdir aralıksız bombaladığı Atarib'de siviller şehri terk etti. Hayalet şehir Atarib, uzun bir süreden sonra karanlık günleri geri de bırakırken, geceleri şimdi ışıl ışıl görünümüyle dikkat çekiyor. Kent adeta küllerinden yeniden doğarken, Atarib'in gece görüntüsü drone ile havadan görüntülendi. Esad'ın devrilmesiyle birlikte Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yıllar sonra gece aydınlatma direkleri yeniden yakılan kentin caddeleri ve sokakları eski görünümüne kavuşurken, evlerinde ışıkları da yanmaya başladı.