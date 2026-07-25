Hayali, büyüdüğü yetimhaneye kütüphane yapmak

Muş'ta henüz küçük yaşta anne ve babasını kanserden kaybeden ve devlet korumasında büyüyen Davut Bozkurt (41), kendisi gibi yetiştirme yurtlarında büyüyen gençlere faydalı olabilmek için çabalıyor. Çocuk yetiştirme yurdunda kaldığı yıllardan itibaren okuma azmini kaybetmeyen Bozkurt 7 üniversitede farklı alanlarda eğitim aldı. 2002-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Bozkurt, 2019'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birimine Şube Müdürü olarak atandı.

Kendisini büyüten kuruma bu kez yönetici ve rehber olarak hizmet vermeye başladı. "Devlet Koruma ve Bakım Hizmetlerinden Yararlanmış Bireylerin Girişimcilik Eğilimlerinin Analizi" adıyla yüksek lisans tezini kitaplaştıran Bozkurt, "Devletim beni büyüttü, okuttu ve bugünlere getirdi. Vefa borcumu hizmet ederek ödemeye çalışıyorum" dedi. Bozkurt, en büyük hayalinin ise çocukluğunun geçtiği Muş'taki yetiştirme yurduna modern bir kütüphane kazandırmak olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör