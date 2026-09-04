Hayalleri için limonata satıyorlar

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Sultangazı'nin Habibler Mahallesi'nde yaşayan 5 arkadaş, sosyal medyada gördükleri bir videonun ardından kendi harçlıklarını kazanmak için limonata satmaya karar verdi. Ailelerinin de desteğini alan çocuklar kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak mahallenin üç ayrı noktasında tezgah açtı. Yaklaşık bir haftadır sıcak havalarda vatandaşlara soğuk su ve limonata satan çocukların hedefleri ise birbirinden farklı. Kimi elektrikli bisiklet, kimi scooter, kimi krampon almak için para biriktirirken, çocukların bazıları kazandıkları parayla okul harçlıklarını çıkarmayı ve kitap almayı hedefliyor. Mahalleli de çoçuklara destek verdi.