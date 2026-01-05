Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde evini adeta hastaneye çevirdiği ortaya çıkan fizyoterapist Tuğba Güven'in (41) yakalanmasını sağlayan aileye SABAH ulaştı. Baba Mehmet Taylan Ağırbaş, konuşma zorluğu bulunan 3 yaşındaki kızları Hira'yı 2 yıldan fazla Güven'e getirdiklerini söyledi. Küçük kızın zihinsel engeli olduğunu ve tedavi edebileceğini söyleyen Güven'e yaklaşık 30 milyon lira para verdiklerini anlatan baba Ağırbaş, "Bizim ve kızımızın hayalleriyle oynadı, en ağır cezayı alsın" diyerek Güven hakkında suç duyurusunda bulundu.

KIZINIZ ZİHİNSEL ENGELLİ' DEDİ

Telefonculuk yapan baba Mehmet Taylan Ağırbaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kızım Hira 3 yıl önce dünyaya geldi. 1 yaşına girdiğinde konuşamadığını fark ettik. Bu esnada meslektaşım olan 15 yıldır tanıdığım Ali Kemal B., Tuğba'dan bahsetti. Çocuğu oraya getirdiğimizde çocuğumuzun zihinsel engelli olduğu ve tedavi edebileceğini söyledi. Biz de buna inanıp çocuğumuzu ona emanet ettik" Güven'e yaklaşık 30 milyon lira verdiklerini belirten Ağırbaş, "Parayı elden veya banka hesabına gönderiyorduk. Evlerimi, arabalarımı sattım, bankalara borçlandım, tüm birikimimi o kadına verdim. Her hafta gittiğimizde 100- 150 bin, ne kadar isterlerse vermeye çalışıyorduk. Kızıma sözde elektroterapi uygulayıp başka şeyler yapıyordu. Eve gelenlerin çoğu çocuk oluyordu. Erkeklerin eve girmesi yasaktı. Hayallerimizle oynadı, kızımın sağlığını da tehlikeye attı ve bize zaman kaybettirdi. Bizim gibi birçok kişinin canını yaktıklarından eminim" diye konuştu.