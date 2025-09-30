Hayallerin büyüdüğü kütüphane

İran sınırındaki Esendere beldesinde yer alan yeni halk kütüphanesinin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla 2 Temmuz'da gerçekleşmişti. 500 metrekare alana kurulan kütüphanede, 120 kişi kapasiteli oturma alanı bulunuyor. 15 bin kitaplık donanımıyla dikkat çeken Esendere Halk Kütüphanesi'nde çalışma salonları, internet erişim alanı, çocuk bölümü, ödünç hizmetleri ve konferans salonu da yer alıyor. Film gösterimleri, satranç alanı ve çeşitli sosyal etkinlikler de kütüphaneyi belde gençliğinin merkezi haline dönüştürdü.

GENÇLERİN GÖZDESİ

Yüksekova'nın yeni cazibe noktasına ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İran sınırındaki Esendere beldemize kazandırdığımız halk kütüphanemiz, kısa sürede sadece kitapların değil; umutların, dostlukların ve hayallerin de mekânı oldu. 15 bin kitaplık koleksiyonu, modern yapısı, internet ve çalışma salonlarıyla Esendere Halk Kütüphanesi, öğrencilerimizin kendilerini geliştirdikleri, hayallerini büyüttükleri bir merkez haline geldi" dedi. Kütüphanede sadece kitap okunmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Bunun yanı sıra araştırmalar yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor, gençlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Çocuklarımızın gözlerindeki ışık, gençlerimizin dile getirdiği umut dolu sözler, bizlere en büyük motivasyonu veriyor. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı, bilgiyle, kültürle ve gençliğin enerjisiyle yükselecek" ifadelerini kullandı.