Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması Kamu Spotu Yayında

İçişleri Bakanlığı tarafından tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilerek acil durum yönetiminde yeni bir dönem başlatan HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması'nın geniş kitlelere tanıtılması, vatandaşların bu hayat kurtaran dijital imkânlardan daha etkin faydalanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan yeni kamu spotu yayına girdi.

VATANDAŞIN İLGİSİYLE 800 BİN İNDİRMEYİ AŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurusuyla hayata geçen ve bakanlık bünyesinde dış destek alınmadan geliştirilen uygulama, kısa sürede vatandaşlar arasında hızla yaygınlaşarak 800 bin indirmeyi aştı. Acil durum yönetimini tamamen dijitalleştiren yeni nesil platform, e-Devlet entegrasyonu sayesinde adeta bir 'dijital dilekçe' işlevi görerek sesli aramanın ötesinde fotoğraf, video ve konum verilerinin saniyeler içinde yetkili birimlere aktarılmasına imkân sağlıyor.

TEK DİJİTAL ÇATI ALTINDA BÜTÜNLEŞİK HİZMET

Platform bünyesinde tek bir dijital çatı altında toplanan İlk Yardım, Asayiş, AFAD (Enkaz Altındayım, mahsur kalma, hasar tespiti vb.), Okul Acil, KADES, Sahipsiz Sokak Hayvanları (kırmızı kod takipli), UYUMA (uyuşturucu ihbarı), Trafik Kazası, Yangın (orman ve bina içi) ile Diğer İhbarlar (terör, kaçakçılık, düzensiz göç, cinsel saldırı, intihar girişimi) modülleri sayesinde tüm acil durumlar tek ekrandan kolayca yönetilebiliyor.

HAYAT 112 ACİL İLE GELEN TEKNOLOJİK İMKÂNLAR

Sürücüler, sabit EDS kameralarını harita üzerinden net bir şekilde takip edebiliyor. Trafik ihlalleri, kaza tiplerine uygun ekip yönlendirmeleri ve güzergâh üzerindeki denetim bilgileriyle şeffaf bir trafik yönetimi destekleniyor. Deprem ve doğal afet durumlarında hat yoğunluğunu önlemek amacıyla, kapsama alanındaki vatandaşlara "İyi misin?" uyarısı gidiyor. Kullanıcının sistemde belirlediği yakınlarına otomatik olarak "Güvendeyim" mesajı iletilerek iletişim kopukluğu engelleniyor. Uygulama; enkaz altında hayat kurtaracak yüksek frekanslı alarm, arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel frekansta ses yayını ve Mors kodu ile iletişim imkânı sunuyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele uygulaması KADES ile uyuşturucuyla mücadele uygulaması UYUMA, HAYAT 112 ACİL çatısı altına entegre edildi. Ayrıca okullardaki güvenlik tedbirleri kapsamında öğretmenlerin tek tıkla ulaşabildiği Okul Acil modülü de akıllı saat entegrasyonuyla aktif olarak kullanılıyor. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik gelen bildirimlerin de yerel yönetimlere iletimini sağlayan uygulama, müdahale edilmeyen durumları sistemde Kırmızı Kod uyarısına dönüştürerek ilgili birimler harekete geçene kadar takip ediyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu standartlarına tam uyumlu çalışan sistemde, vatandaşlar dilerse "ihbarımı gizli tut" seçeneğiyle kimliklerini açıklamadan bildirimde bulunabiliyor.

HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.