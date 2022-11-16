Hayat Bugün canlı izle ekranı | Show TV ile Hayat Bugün 5. bölüm canlı izle hemen

Hayat Bugün 5. bölümüyle ekranlara geliyor. Show TV'nin yeni hastane dizisi, birçok seyircide Doktorlar'ın yerini almaya başladı. Bu sebeple Hayat Bugün canlı izle ekranı üzerinden seyirciler diziyi anlık olarak takip etmek istiyor. İşte Hayat Bugün 5. bölüm canlı izle ekranı
HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM KONUSU
Barış hastaneyi yılın en önemli gecesine hazırlarken bir yandan da Gizem'e kanser gerçeğini nasıl söyleyeceğini düşünür. Dekan muhteşem bir dönüş yapar ve hastaneye borçlu eski hastaları icraya vereceğini açıklar. Ama Barış'ın çok daha iyi bir fikri vardır takas usulü ile borçları kapamak.
Ali Haydar gizemli semptomları olan baba-oğlu tedavi etmeye çalışır ama tüm semptomlar tedavisi bile bilinmeyen, antik bir hastalığı işaret etmektedir.
Öte yandan kavgalı olan Derin ve Aras ilişkilerini bir adım ileriye taşımak için bir fırsat elde ederler ama ceza infazda oluşan bir durum Aras'ı tehlikenin tam ortasına iter...
Bağış gecesi hastanede hayatların tehlikeye girdiği ve aile bağlarının test edildiği bir geceye dönüşürken herkesi kurtarmak için çabalayan Barış da çok büyük bir yüzleşme yaşayacak, bu geceden sonra hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.
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HAYAT BUGÜN DİZİ KONUSU
Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.
HAYAT BUGÜN UYARLAMA MI?
Hayat Bugün dizisi, NBCUniversal Formats ve Universal Television'un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olarak yayın hayatına başlıyor.
HAYAT BUGÜN OYUNCU KADROSU
Hayat Bugün dizisinin oyuncu kadrosunda; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir başrolde yer alırken; Mert Denizmen, Şerif Erol, Ayşe Lebriz Berkem, Olcay Yusufoğlu, Utku Ateş, Umay Anadolu Kaboğlu gibi isimler yer alıyor.