Hayat Bugün canlı izle ekranı | Show TV ile Hayat Bugün 5. bölüm canlı izle hemen

HAYAT BUGÜN 5. BÖLÜM KONUSU

Barış hastaneyi yılın en önemli gecesine hazırlarken bir yandan da Gizem'e kanser gerçeğini nasıl söyleyeceğini düşünür. Dekan muhteşem bir dönüş yapar ve hastaneye borçlu eski hastaları icraya vereceğini açıklar. Ama Barış'ın çok daha iyi bir fikri vardır takas usulü ile borçları kapamak.

Ali Haydar gizemli semptomları olan baba-oğlu tedavi etmeye çalışır ama tüm semptomlar tedavisi bile bilinmeyen, antik bir hastalığı işaret etmektedir.