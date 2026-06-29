Hayat kurtaran devriye

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde deniz kazaları, acil tıbbi tahliyeler, yangınlar ve su altı arama-kurtarma operasyonlarında görev yapan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, gönüllülük esasına dayalı yapısıyla 24 saat hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren tam donanımlı ambulans tekneye acil durumlarda 112 çağrılarıyla ulaşılabiliyor. Ambulans, Bodrum Yarımadası kıyılarında, güneyinde Kissebükü ile kuzeyindeki Gemitaşı arasında kalan karasularında meydana gelebilecek acil durumlara ücretsiz destek sağlıyor. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, yalnızca arama-kurtarma faaliyetleriyle değil, sağlık ekiplerinin deniz şartlarında görev yapabilmesine yönelik eğitim çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.