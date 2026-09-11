Hayat kurtaran kanser testi

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), kanseri semptom vermeden en erken evrede yakalıyor. 486 merkezde bugüne kadar 16.1 milyon kişiye tarama yapıldı, tetkikler sonucunda 36 bin kişiye erken dönemde kanser tanısı konuldu. Çayyolu KETEM Sorumlusu Serpil Özbek, Halk Sağlığı Haftasında mamografiden aynı gün biyopsiye uzanan ücretsiz sağlık hizmetinin detaylarını anlattı. Amaçlarının semptom vermese de rutin taramalarla kanseri yakalamak olduğunu vurgulayan Özbek, "Erken tanı alan hasta ameliyatlara, ağır kemoterapi ve radyoterapi süreçlerine gerek kalmadan, sadece basit cerrahi müdahalelerle kitle alınarak sağlığına kavuşuyor" ifadesini kullandı.

ÜCRETSİZ TARAMA

20 dakika içinde meme, rahim ağzı ve kolon kanseri tarandığını söyleyen Özbek, "Görüntüler 3 uzman göz ve yapay zekâ teknolojisi yardımıyla hızla analiz ediliyor. Rahim ağzında 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi yapılıyor. 5 yılda bir yapılan HPV taraması rahim ağzı kanserine yakalanma riskini neredeyse sıfıra indiriyor. Kolon kanseri için 50-70 yaş arasındaki hem kadın hem de erkek vatandaşlara gizli kan testi uygulanıyor. Cihazlar son teknolojiye sahip. Özel merkezlerde yüksek ücretlerle yapılan bu hayati testlerin tamamı KETEM'lerde ücretsiz" dedi. Özbek, sistemin hızını yaşanmış örnekle şöyle özetledi: "Bir hastamız 09.30'da merkezimize geldi. Mamografisi çekildi. 09.50'de buradan ayrıldı. Sistemde şüpheli sonuç görününce hastamızı geri çağırdık, bilgilendirmesini yapıp Şehir Hastanesi'ne randevusunu aldık. Hastamız aynı gün 15.00'te biyopsideydi."

RANDEVUSUZ GELEN GERİ ÇEVRİLMİYOR

SAĞLIK Bakanlığı tarafından vatandaşların telefonlarına gönderilen SMS bildirimlerinin KETEM'lere başvuruları büyük oranda artırdığını belirten Özbek, vatandaşların KETEM'i arayarak ya da aile hekimleri üzerinden randevu alabileceklerini, hatta randevusuz gelen hiç kimsenin geri çevrilmediğini vurguladı. Özbek, tatilde veya yazlıkta olanların da bulundukları yerdeki KETEM'lere başvurabileceklerini hatırlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör