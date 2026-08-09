Hayat kurtarmak için omuz omuza

Kocaeli'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Giray ve Rabia Özcan çifti, evde ve mesaide gösterdikleri dayanışmayı, gönüllü katıldıkları Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışmalarında da sürdürüyor. Ardahan'da 2013'te görev yaptıkları sırada tanışan ambulans ve acil tıp teknisyeni 35 yaşındaki Giray ile 33 yaşındaki Rabia Özcan, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Kocaeli'nde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan ve aynı zamanda UMKE gönüllüsü çift, 7 yıldır omuz omuza hastaların ve yaralıların yardımına koşuyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de yıllık izinde olmalarına rağmen kendi imkânlarıyla bölgeye giden çift, Kocaeli UMKE ekibiyle afetzedelerin imdadına yetişmeye çalıştı. Rabia Özcan, evde ve sahada güvendiği, sevdiği kişiyle çalışmanın kendisini ekstra olumlu etkilediğini söyledi. Eşinin, kendisinin sahada nasıl çalıştığını çok iyi bildiği için çok rahat hissettiğini dile getiren Özcan, "Sağlık personeli olmak başka bir meslek gibi değil. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Aktif olarak 112'de çalışıyoruz" diye konuştu.

ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Giray Özcan da eşiyle vakalara gitmenin ve sağlıkçı olarak çalışmanın kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Eşiyle vakalar konusunda da istişare ettiklerini anlatan Özcan, hastaların yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını belirtti. Özcan, gün içinde eşiyle vakalara gitmenin, hastalara müdahale etmenin ve işyerinde arkadaşlarla vakit geçirmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Sonrasında ertesi sabah nöbetten çıkıyoruz ve eve geliyoruz. Eşimle hem iş hem de ev arkadaşı olmak çok güzel bir duygu. İnsanların hayatına dokunmak çok güzel. Meslek gereği kötü olaylarla karşılaşıyoruz sürekli ama onlara yardımcı olabilmek ve yaralarına merhem olmak bizim için çok güzel bir duygu."