Hayat tamircisi Hasan yine iş başında





Yine görme engelli köpekler için de yüz siperi geliştirdim. Böylece köpekler bir engele takılmadan bir şekilde yolunu buluyor. Şuana kadar evcil ya da vahşi 800 hayvana protez taktım. Her hayata bağladığım bir can, bana yeni bir hayat verdi. Yani 800 ayrı canım var. Afrika'da boynuzları kesilen gergedanlar için de protez boynuz geliştirdim.