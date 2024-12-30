Hayata bağlayan dokunuş

Sağlık sektöründe hizmet veren işadamı Metin Akay, 2018'ten bu yana ihtiyaç sahiplerinin hayatına dokunuyor. "Hayat bazı tesadüfleri sever" diyen Akay, kliniğe gelen ihtiyaç sahibi bir amcanın dişlerini yaptıktan sonra sıcacık bakışlarından etkilenince yardıma devam etti. Değişimlerini sosyal medyada paylaşan Akay'ın videoları milyonlarca izleniyor. 500'den fazla kişinin hayatını değiştiren Akay, 2018'de Nişantaşı'nda kırmızı ışıkta arabasının camını tıklatıp "Çiçek alır mısınız?" diye soran Hasan amcanın hayatını değiştirdi. Kötü durumda olduğunu anladığı adama "Hayatına dokunmamı ister misin?" diye soran Akay sonrasını şöyle anlattı: "Sonra arabama aldım, kliniğe geçtik. Yaşam hikâyesini anlattı.

O, Tarlabaşı'ndaki çalgıcılık yapan biri. Evi yanmış. Eşi ve kız çocuklarının evin içinde yandığını görünce içeri atlıyor ve vücudu yanıyor. Tüm ailesini ve ruh sağlığını kaybetmiş. 30 yıldır sokaklarda yaşıyor. Ağzında dişleri yoktu. Komple dişlerini yaptık, kıyafetler aldık. Saç sakal tıraşı yaptık, 1+1 ev tuttuk ve eşya aldık." Daha sonra Viyana'da kanserden babasını yitiren Down sendromlu Helin, inşaat işçisi Mehmet amca, depremzede Liba ve daha pek çok kişinin her tür ihtiyacını karşılayan, saçlandırma ve diş sağlığı hizmeti veren Akay, dokunuşlarıyla onları da hayata bağladı. Akay, "Onlarla gönül bağım var. Umutlarını kaybetmesinler" dedi.