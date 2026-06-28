Hayata döndürülüp korumaya alındı

Sosyal medyada tepki çeken olay, İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir park içerisinde meydana geldi. Bir kişi, parkın içerisindeki kayalıklarda gezdirdiği köpeği defalarca vurarak darp etti ve şiddet uyguladı. İnceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini kısa sürede tespit ettikleri Hüseyin E. isimli kişiyi "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına aldı.

Hüseyin E., Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Belçika Kurdu Hugo isimli köpek, İstanbul Emniyeti Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Tedavisi yapıldı ve yaraları iyileştirildi. Hüseyin E. adlı kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avcılar'da bir sitede bekçilik yapan Hüseyin E. ifadesinde köpeğin sahibi olmadığını, sahibinin bir iş insanı olduğunu, köpeğin bakımını üstlendiğini ve köpeğe sözde eğitmek için vurduğunu söyledi.