Hayata parmakla bağlanan kahraman bebekler! Kuvözden hayata ömürlük hayat bağı

İLK BAĞ PARMAKTAN

Prof. Dr. Tuğba Gürsoy, hayata tutunmak için savaşan kahraman bebeklerle olan yolculuğunu şöyle anlatıyor: Bebek ne kadar erken doğarsa risk o kadar fazla oluyor. Bizim için yaşam değil kaliteli yaşam sunabilmek en büyük hedef. Gece hastaneden bir telefon gelse 'ayy bebeklerden birine bir şey mi oldu' endişesiyle kalbinizin dolması demek. Ömrünüzden ömür gidiyor. Ama iyi olduklarında, kuvözden çıkıp hayata tam olarak bağlandıklarında ise dünyalar benim oluyor. Bu manevi hazzı hiçbir kelime anlatamaz. Yenidoğan bebeklerin doktoru olmak o kadar farklı ki. Bir kere bebekler kendini ifade edemiyor. Bazen parmağımı onlara doğru uzattığımda, parmağımı öyle bir yakalıyorlar ki işte onlarla ilk bağımız böyle kuruluyor."