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Giriş Tarihi: 7.08.2026 17:32

Hayati Yazıcı Gaziantep’te konut anahtarı dağıttı

Önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, depremde hasar gören ve restore edilen Gaziantep’teki tarihi Ömeriye Camii’nin yeniden ibadete açılış törenine katıldı. Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazi Konut tarafından yaptırılan konutların 1000 adedinin anahtar teslim töreni ile Bahçelievler Projesinin 5 bin Bahçeli Ev Temel Atma Törenine de katılarak hak sahiplerine anahtarlarını takdim etti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hayati Yazıcı Gaziantep’te konut anahtarı dağıttı
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Çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Yazıcı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde yapılan yüzlerce konutun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlara teslim ettikten sonra Bahçelievler Projesi'nin temelini de dualarla attı. Yazıcı, şehrin konut altyapısını güçlendirecek ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacak projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının yaz okullarına katılan öğrencilere yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet dağıtım törenine de katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, "Bu toprakların en önemli simgelerinden bir tanesi eğitim kurumlarıdır. Çocuklarımız tatillerinde de zamanlarını değerlendirmek suretiyle milli manevi değerlerin öğretildiği mekanlarda eğitim ve donanımlarını pekiştirmelidir" dedi. Yazıcı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Ömeriye Camii'nin açılış törenine de katıldı. Aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ibadete açılan Ömeriye Camii'nin yeniden ibadete açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yazıcı, Cuma namazını da bu camide kıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP

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Hayati Yazıcı Gaziantep’te konut anahtarı dağıttı
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