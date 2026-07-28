Sahte hakim suçunu itiraf etti! Pişkin sözler: ‘Hayatımı yalan üzerine kurdum’

BOMBA BAHANESİYLE PARK YERİ GASP ETTİ



Kubilay Akyol'un sahte hakimlik yalanını günlük hayatında da kullandığı ortaya çıktı. Akyol'un oturduğu mahallede kendisini "Adalet Bakanlığı'nda hakim" olarak tanıttığı, bina önündeki park yerini "Arabama bomba konulabilir, araç kamera açısında olmalı" bahanesiyle kapattığı ve mahalleliye baskı kurduğu için 5 yıl önce CİMER'e şikâyet edildiği belirlendi.