Hayatını kaybeden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın davası düştü

Bir televizyon programında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede, Kolivar'ın televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Twitter hesabında da inceleme yapıldığı belirtilenmişti. Paylaşımların hakaret içerikli olduğu değerlendirilen iddianamede, 2 tweetin Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, diğer 2 tweetin ise aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu konusunda tereddüt bulunmadığı belirtilmişti.

9 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşteki sıfatında yer aldığı İddianamede Cihan Kolivar'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından 9 yıldan 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

HAYATINI KAYBEDEN KOLİVAR'IN DAVASI GÖRÜLDÜ

Cihan Kolivar 4 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Kolivar'ın yargılandığı dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık avukatı katıldı. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık olan Kolivar'ın vefat etmesi sebebiyle düşme karar verilmesini talep etti. Kolivar'ın avukatı müvekkilinin beraatını istedi.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme, Cihan Kolivar'ın üzerine atılı suçlardan açılan kamu davasını düşürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti.