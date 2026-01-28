Haberler Yaşam Haberleri Hayatını kaybeden kayınvalide defnedildi
Giriş Tarihi: 28.01.2026 14:53

Ankara’da eski damadı Erkan Bartan tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 73 yaşındaki Ülker Koçak, memleketi Kalecik’te son yolculuğuna uğurlandı.

SENA UYANER
Ankara'nın Altındağ ilçesi Ömer Halis Demir Bulvarı'nda Erkan Bartan, eski eşi Sevcan Koçak'ın annesi, babası ve kızıyla birlikte yaşadığı eve geldi. Bartan, yanında getirdiği tabanca ile eski eşi Sevcan Koçak ile annesi Ülker Koçak'a ateş etti. Olayda Ülker Koçak ile Erkan Bartan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Sevcan Koçak Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZE KALECİK'TE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Ülker Koçak'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Koçak'ın naaşı, memleketi Kalecik ilçesine bağlı Elmapınar Mahallesi'ne getirildi. Cemevinde düzenlenen cenaze törenine Koçak'ın eşi Hasan Koçak, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ülker Koçak'ın cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

