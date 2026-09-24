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Giriş Tarihi: 24.09.2026

Haydarpaşa 2027 içinde tamamlanacak

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Haydarpaşa 2027 içinde tamamlanacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Garı'ndaki restorasyon çalışmalarında binanın orijinal projelerinde yer alan 1000 ahşap kazıktan yüzde 80'inin (800 kazık) zamanla yok olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zemindeki sıvılaşma riski ve yeni bulunan arkeolojik kalıntılar nedeniyle projelerin revize edildiğini belirten Ersoy, fore kazık ve enjeksiyon uygulamalarıyla yapının güçlendirildiğini kaydetti. İlk etabın 2027 yılı içinde tamamlanarak vatandaşlarla buluşturulmasının hedeflendiği açıklandı. Proje kapsamında ayrıca Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, kütüphane, sergi salonları ve sanat atölyeleri de yer alıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MEHMET NURİ ERSOY

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Haydarpaşa 2027 içinde tamamlanacak
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