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Giriş Tarihi: 7.07.2026

Haydi çocuklar Ramî Kütüphanesi'ne

Haydi çocuklar Ramî Kütüphanesi’ne
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Rami Kütüphanesi'nin, çocukların yaz tatilini eğitici ve sosyal etkinliklerle verimli geçirmesine katkı sunmak amacıyla hazırladığı Yaz Okulu Programı başladı. 9-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik program, 6 Temmuz-28 Ağustos'ta ikişer haftalık dört dönem halinde gerçekleştirilecek. Çocuklar robotik kodlama, girişimcilik, drama, medya okuryazarlığı, marangozluk, seramik, keçe iğneleme, illüstrasyon, yaratıcı yazarlık, pandomim, Osmanlıca, çocuk edebiyatı, müziğin matematiği, kitap üretimi, Mesnevi okumaları, tiyatro ve yabancı dil gibi farklı alanlarda düzenlenen atölyelere katılacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#RAMİ KÜTÜPHANESİ

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