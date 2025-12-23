Haydi İkranur’a can olalım

Adana'da 17 aylık İkranur Ertaş, SMA Tip-1 hastalığıyla mücadele ediyor. Dünyaya geldikten kısa rsüre sonra hastalığa yakalanan İkranur'un tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için Valilik onaylı kampanyanın kısa süre sonra sona erecek olması aileyi endişelendirmeye başladı. Kampanyanın yavaş ilerlediğini ve hayırseverlerin desteğini isteyen Mehmet- Şehriban Ertaş çifti, "Eğer kızımı tedavi ettiremezsek canımızdan çok sevdiğimiz yavrumuzu kaybedeceğiz. Çünkü her geçen gün gözlerimizin önünde eriyor. En büyük hayalimiz kızımızın iyileşip ona ayakkabı almak" dediler.

YAVRUMA UMUT IŞIĞI OLUN



Ceyhan ilçesinde yaşayan Şehriban ve Mehmet Ertaş çifti, dünyaya gelen ilk çocukları İkranur'u kucaklarına aldıklarında tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Ancak bu mutluluk kısa sürdü ve henüz 10 günlükken minik kıza SMA Tip-1 tanısı konuldu. Ailenin mutluluğu bu haberle acıya dönüştü. Kampanyanın şu an yüzde7'lerde olduğunu ifade eden Şehriban Ertaş, "Kızımın sağlına kavuşması için yurtdışında yapılacak gen tedavisi için 1,8 milyon dolara ihtiyaç var. Bizim ilk ve tek evladımız. Kızımın şu an kasları hızla zayıflıyor ve hareket kabiliyetini yavaş yavaş kaybediyor. Çok kişinin az parasına ihtiyacımız var. Yavruma umut ışığı olun" diye konuştu.

Kampanyanın Adana Valiliği izniyle resmi hesaplar üzerinden yürütüldüğünü ifade eden iskelede işçi olarak çalışan Mehmet Ertaş da, "Kampanyanın başlamasının üzerinden 17 ay geçmesine rağmen hedeflenen tutarın yalnızca yüzde 7'sine ulaşılabildi. Herkesi kızımın sesi ve umudu olsun istiyorum. Bizi yalnız bırakmayın" diyerek duygularını dile getirdi.

İkranur'un tedavisine destek için Valilik onayıyla açılan hesap numaraları:

Alıcı: İkranur Ertaş/ Ziraat Bankası

TL : TR250001002456980208245001

Euro : TR680001002456980208245003

USD : TR950001002456980208245002

AED : TR410001002456980208245004