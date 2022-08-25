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Giriş Tarihi: 25.8.2022 15:40

HAYDİ KANARYA! Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalabilmek için Austria Wien ile sahasında karşılaşacak. İlk maçı 2-0’lık skorla rahat bir şekilde kazanan temsilcimiz, taraftarının desteği ile birlikte rakibini kupanın dışına itmek istiyor. Bu noktada, Fenerbahçe Austria Wien maçı canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte FB Austria Wien maçı canlı izle ekranı

HAYDİ KANARYA! Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Play-off turunun ilk ayağında temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Jorge Jesus'un öğrencileri Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarının desteği ile rahat bir galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarı-lacivertli takım bu akşam taraftarının desteği ile kendi evinde kazanıp rakibini kupanın dışına itmek istiyor. Fenerbahçe bu maçta rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Futbolseverler, kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Austria Wien maçı yayın kanalı ve saati ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyor.

İşte FB Austria Wien maçı canlı yayın izle ekranı

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle;

Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İrfan, Mert Hakan, Arda, Serdar ve Rossi.

FENERBAHÇE-AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Avusturya temsilcisi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMAYI İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK

Fenerbahçe-Austria Wien mücadelesini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak.

FENERBAHÇE İLK MAÇI RAHAT KAZANDI

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Avusturya temsilcisi Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Joshua King ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe, rahat bir skorla avantajı elde etti.

FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King, Bruma ve Nazım Sangare yapılan son antrenmana katılmadı. 4 eksiği bulunan Fenerbahçe'de bu isimler akşam Austria Wien karşısında forma giyemeyecek.

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HAYDİ KANARYA! Fenerbahçe’nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı saat kaçta, ne zaman?
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