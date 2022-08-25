Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Play-off turunun ilk ayağında temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Jorge Jesus'un öğrencileri Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarının desteği ile rahat bir galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Sarı-lacivertli takım bu akşam taraftarının desteği ile kendi evinde kazanıp rakibini kupanın dışına itmek istiyor. Fenerbahçe bu maçta rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.
Futbolseverler, kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Austria Wien maçı yayın kanalı ve saati ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyor.
İşte FB Austria Wien maçı canlı yayın izle ekranı
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un sahaya sürmesi beklenen 11 şöyle;
Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İrfan, Mert Hakan, Arda, Serdar ve Rossi.
KARŞILAŞMAYI İSPANYOL HAKEM YÖNETECEK
Fenerbahçe-Austria Wien mücadelesini İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Rodriguez yapacak.
FENERBAHÇE İLK MAÇI RAHAT KAZANDI
Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Avusturya temsilcisi Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Joshua King ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe, rahat bir skorla avantajı elde etti.
FENERBAHÇE'DE 4 İSİM EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King, Bruma ve Nazım Sangare yapılan son antrenmana katılmadı. 4 eksiği bulunan Fenerbahçe'de bu isimler akşam Austria Wien karşısında forma giyemeyecek.