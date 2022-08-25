Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Play-off turunun ilk ayağında temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Jorge Jesus'un öğrencileri Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarının desteği ile rahat bir galibiyet almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe'nin maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarı-lacivertli takım bu akşam taraftarının desteği ile kendi evinde kazanıp rakibini kupanın dışına itmek istiyor. Fenerbahçe bu maçta rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Futbolseverler, kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Austria Wien maçı yayın kanalı ve saati ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyor.

İşte FB Austria Wien maçı canlı yayın izle ekranı