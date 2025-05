Ağrı'da Muhammed Azam Yıldız (9), ölümcül kas hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Genetik geçişli ve ilerleyici bir kas erimesi hastalığı olan DMD nedeniyle her geçen gün kaslarını kaybeden küçük Muhammed, tedavisi için hayırseverlerin desteğini bekliyor. Muhammed Azam'ın annesi Elif Yıldız, "Her çocuk gibi onun da hayalleri var. Ancak bu hastalık, onu her geçen gün hayattan koparıyor. Ne olur bu çağrıya kulak verin" dedi.