Haydi Ömler’i yaşatalım

Kayseri'de 3 buçuk yaşındaki Ömer Karamık, serebral palsi, epilepsi, skolyoz ve görme kaybı gibi ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Astsubay Selman Karamık ile Gülsüm Karamık çifti, oğulları Ömer'in tedavisi için 1 milyon 92 bin liralık destek çağrısında bulundu. Aile her ay yaklaşık 45 bin lira fizik tedavi masrafı ödüyor. Ömer'in hayata tutunabilmesi için kök hücre tedavisi ve oksijen tedavisi gerektiği, ancak bu ileri düzey tedavilerin maliyetinin karşılanamadığı belirtildi. Bu nedenle yardım kampanyası başlatıldı. Baba Karamık, doğumdan bu yana zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade ederek maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Anne Gülsüm Karamık ise evde çanta ve anahtarlık yapıp satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor. Kampanyaya ilişkin bağış detayları ailenin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 1 milyon 92 bin liralık hedefe ulaşılabilmesi için Türkiye genelinde destek bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!