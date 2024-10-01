Haydi TEKNOFEST’e

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji devlerinin, üniversitelerin ve kamu kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen TEKNOFEST, Adana'yı teknoloji tutkunları için bir cazibe merkezi haline getirecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçi bu unutulmaz festivale tanıklık edecek. Festivalde ilkler de yaşanacak. Festival boyunca gökyüzünde gerçekleşecek akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyelerden ilginç sergilere kadar her yaştan katılımcı için unutulmaz bir etkinlik programı yer alacak. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te bu yıl 788 bin 161 takım sayısı, 1 milyon 630 bin yarışmacı başvuru sayısı ile yeni bir rekora imza atılırken, ziyaretçilerle birlikte bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor.Bu sene yarışmalarda dereceye girenlere toplamda 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Yarışmalar bu yıl 49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenecek. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST, geçen yıl toplamda 4.5 milyondan fazla vatandaşı ağırlayarak rekor kırmıştı. Bu yıl ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Antalya'da şampiyonlar belirlendi, Adana ise Şampiyonlar Ligi olarak konumlandırıldı" dedi. TEKNOFEST kapsamında oluşturulacak "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda, Mehmetçik'in işgalcilerin saldırılarına göğüs gerdiği siper, dijital haritalama tekniği ve dekor desteğiyle canlandırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST'e 4 Ekim Cuma günü katılarak yarışmada dereceye girenlere ödül vereceği öğrenildi.Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yapılacağı Şakirpaşa Havalimanı'nda incelemelerde bulundu ve gençlerle bir araya geldi. Sürprizlerle dolu bir TEKNOFEST gerçekleşeceğini ifade eden Bayraktar, "Çok büyük bir katılım bekliyoruz. Ziyaretçilerimizin hafta içi gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bayraktar TB3 ve ANKA III'ün halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacağız" dedi.