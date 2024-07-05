Haydi Türkiye Elanur’u yaşatalım

Esmahan (48) ve Hayrettin Aydoğdu (49) çifti 4 yıl önce üçüncü çocukları olan Elanur'u kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. İlk 6 ay boyunca hiçbir sorun olmayan Elanur daha sonra başını tutamamaya başladı. Aile hastaneye başvururken, küçük Elanur'a da bazı testler yapıldı. Yapılan testler sonucunda Elanur'a 8 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Elanur'un yurtdışındaki tedavisinin yapılabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. 1 milyon 800 bin doların yüzde 94'ü toplandı. Ancak valilik izninin bitmesine ise 4 gün gibi kısa bir süre kaldı.Aydoğdu ailesi çocuklarının kampanyasını valilik izni bitmeden tamamlamak istiyor. Bunun için de yardım çağrısında bulunan aile, "Çok az bir zamanımız kaldı. Yıllardır tedavi parasını toplayabilmek için mücadele verdik. Artık Elanur'u hep birlikte yaşatalım. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kızım tedavi olup yaşıtları gibi oynasın, koşsun istiyoruz. Elanur'un tek isteği çocuk olabilmek. Ne olur bize yardım edin" dedi.ZMİR Torbalı'da, 18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konan İkbal Kardeş'in yaşam mücadelesi devam ediyor. İkbal'in tedavisi için gereken tutar 1 milyon 819 bin dolar. Ailesi, bu amansız hastalıkla mücadelede sürdürdükleri kampanyaları, zaman zaman düzenledikleri canlı yayınlarla destekliyor. Yapılan canlı yayınların sonuncusuna Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun katıldı. Önceki akşam gerçekleşen canlı yayında SMA savaşçısı 19 aylık İkbal bebek için 500 bin TL'ye yakın bağış toplandı. Torbalı Ticaret Odası Meclisi, yönetim kurulu, meslek komiteleri ve personelinin yaptığı bağışlar İkbal bebeğin ailesi ve sevenlerine büyük sevinç yaşattı./SABAH